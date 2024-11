Com retornos, Bahia divulga relacionados para duelo contra o Palmeiras

O Bahia divulgou na tarde desta quarta-feira a lista dos atletas relacionados para o jogo contra o Palmeiras, pela 34ª rodada do Brasileirão. O técnico Rogério Ceni conta com importantes retornos para a partida.

A principal novidade é a presença do atacante Biel. O jogador de 23 anos foi desfalque nos últimos três jogos do Bahia e não entra em campo desde o empate em 1 a 1 com o Cruzeiro, no dia 18 de outubro.

Além de Biel, Jean Lucas e Gabriel Xavier também retornam à equipe após cumprirem suspensão na última rodada. Os atletas ficaram de fora da derrota de 2 a 1 do Bahia para o Juventude.