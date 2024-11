Vitória do Ceará tira Goiás da briga pelo acesso na Série B; veja quem está na disputa

A penúltima rodada da Série B do Brasileirão teve fim nesta segunda-feira. O Avaí bateu o Botafogo-SP num duelo em que ambos os times não brigam por mais nada, enquanto o Ceará venceu o América-MG e entrou no G4, com 63 pontos.

Com a vitória dos cearenses, o Goiás, sexto colocado com 60 pontos, não tem mais chances de subir para a primeira divisão. Embora ainda consiga igualar a pontuação do Ceará, o Esmeraldino possui duas vitórias a menos (19 contra 17) e, faltando apenas uma rodada para o fim da competição, não consegue equiparar o número de triunfos, primeiro critério de desempate.

Com isso, quatro times brigam por três vagas para o acesso na última rodada: Mirassol (2º), Novorizontino (3º), Ceará (4º) e Sport (5º). Os dois primeiros possuem 64 pontos e 18 vitórias. O Ceará tem 63 pontos e 19 vitórias, enquanto o Sport está com a mesma pontução, mas uma vitória a menos.