Ceará bate América-MG em noite de recorde e fica a uma vitória de acesso à Série A

O Ceará venceu o América-MG por 1 a 0 na noite desta segunda-feira (18), na Arena Castelão. O resultado, garantido pelo gol de Saulo Mineiro, deixou os cearenses a uma vitória do acesso à elite do futebol brasileiro. A partida contou 63.908 torcedores presentes. Este foi o recorde de público do estádio.

O gol do Ceará aconteceu aos 28 minutos da etapa inicial no Castelão. De pênalti, Saulo Mineiro deslocou o goleiro Elias, do Coelho, para a festa da torcida mandante. A penalidade foi apontada após Rodriguinho derrubar Aylon dentro da grande área.

Com a vitória em casa, o Ceará entrou novamente no G4 e assumiu a quarta posição, com 63 pontos, mesma pontuação do quinto colocado Sport. Porém, por ter uma vitória a mais (19 a 18), o Alvinegro ficou na frente. Do outro lado, o América-MG permaneceu com 55 unidades na nona colocação.