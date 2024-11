São Paulo acumula 40% de aproveitamento nos últimos dez jogos contra o RB Bragantino

Além disso, a equipe paulista não sabe o que é perder para o Massa Bruta desde o Campeonato Paulista de 2023. Na ocasião, o RB Bragantino venceu o São Paulo por 2 a 1, no Nabi Abi Chedid.

E o problema do Tricolor no confronto está atrelado ao estádio do adversário. A equipe do Morumbi não derrota o Massa Bruta desde 2019, quando o rival ainda não pertencia à empresa austríaca Red Bull. Pablo e Arboleda marcaram os gols do triunfo tricolor. Desde este jogo, foram quatro derrotas do São Paulo e dois empates.

As equipes se enfrentam no Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, a partir das 16h30 (de Brasília). O São Paulo ocupa a sexta posição na tabela, com 57 pontos, enquanto o RB Bragantino aparece em 18º, com 36.