Presidente não cita nomes, mas indica perfil de técnico do Santos e promete ousar

"A próxima temporada está sendo planejada com a mesma responsabilidade, sem cometer nenhum tipo de ato que faça um endividamento ainda maior do Santos. O nosso compromisso é um rigor nessa questão financeira, mas ousar. Não queremos também apenas ficar apresentando o resultado de superávit. Superávit do Santos são os títulos, que devem ser conquistados de maneira prudente, planejada. Não de uma forma abrupta", afirmou.

"É isso que estamos fazendo na escolha do treinador. Estamos estudando, aguardando tudo o que os profissionais do departamento de futebol e os analistas estão traçando do perfil adequado para 2025 e 2026. Pretendemos, dependendo dos escolhidos, fazer um contrato de um ou dois anos. Assim como foi com o Carille. Alcançamos o objetivo com ele, independente da maneira de jogar, de se apresentar um futebol bonito, a meta foi alcançada. Para 2025, deve ser de uma forma diferente, porque você está na elite do futebol brasileiro. Há um disputa de Copa do Brasil, que dá alternativas para alcançar resultados em premiações, e o Santos já entra na terceira fase. Agora, de uma forma muito objetiva, é definir esse perfil do treinador e ir em busca daquilo que possamos oferecer a ele, para que ele conheça o projeto do Santos. Aí é concretizar para ele começar a trabalhar", acrescentou.

Embora Marcelo Teixeira não admita publicamente, um nome que agrada à gestão é de Luís Castro. Ex-treinador do Botafogo, ele está livre no mercado desde a saída do Al-Nassr, da Arábia Saudita, em setembro. Outras opções, como Pedro Caixinha, Cuca e Renato Gaúcho, também foram ventiladas.

A procura do Santos por um técnico devem se intensificar nos próximos dias. Embora Fábio Carille tenha atingido os objetivos da temporada, a diretoria entendeu que não havia mais clima para a continuidade.

O treinador foi vaiado por torcedores logo após a conquista do título da Série B, no último domingo, na Vila Viva Sorte. Ao todo, foram 53 jogos, com 30 vitórias, 10 empates e 13 derrotas, além de 78 gols feitos e 44 sofridos.