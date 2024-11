Joia do Santos, Luca Meirelles celebra estreia no profissional com Vila lotada: "Um sonho"

De cabelo raspado após passar por trote, o jogador de 17 anos foi chamado pelo técnico Fábio Carille aos 35 minutos dos segundo tempo. Em campo, o Menino da Vila participou de uma boa jogada. Ele deixou Guilherme cara a cara com o goleiro e, no rebote, quase marcou de cobertura.

Luca Meirelles é uma das grandes joias das categorias de base do Santos. Recentemente, o Peixe renovou o contrato do atleta. O novo vínculo é válido até 2029.

Natural de Goiânia (GO), Luca chegou no Alvinegro Praiano com apenas 10 anos. Desde então, passou por todas as categorias até chegar na equipe sub-17.

Em 2024, foi um dos grandes destaques do time. O atacante conquistou o Campeonato Paulista e a chegou até as semifinais do Campeonato Brasileiro da categoria.

Campeão da Série B, o Santos encerra a temporada no próximo domingo, quando encara o Sport, fora de casa, pela 38ª rodada. A bola rola no gramado da Ilha do Retiro a partir das 18h30 (de Brasília).