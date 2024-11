Torcedor que atingiu fotógrafo com bomba será indiciado por tentativa de homicídio

O governo de Minas Gerais anunciou nesta segunda-feira (18) que o torcedor que arremessou uma bomba que acabou atingindo o fotógrafo Nuremberg José Maria, de 67 anos, será indiciado por tentativa de homicídio. O episódio aconteceu na Arena MRV, pelo jogo de volta da final da Copa do Brasil, entre Atlético-MG e Flamengo.

De acordo informações da polícia, o homem preso mora em Contagem, região próxima com o centro de Belo Horizonte. Além disso, o torcedor não possui antecedentes criminais e inicialmente não faz parte de nenhuma torcida do Atlético-MG, apesar de ter estado no setor onde se concentram as organizadas do clube.

"Ele não é parte de uma das organizadas pela forma como eles se identificam, mas ele estava no meio da organizada pela forma como ele adquiriu o ingresso. Ele entra com as bombas porque o sistema de revista é frágil. E é por isso que nós (governo estadual) queremos assumir esse sistema de revista em jogos mais críticos", disse Mauro Simões, vice-governador de Minas Gerais.