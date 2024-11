'The Messi Experience World Tour' chega a São Paulo em 2025

Em abril de 2025, chegará a São Paulo a 'The Messi Experience World Tour', uma experiência imersiva que mostrará não apenas os marcos esportivos do atleta, como a Copa do Mundo do Catar de 2022, mas também a resiliência do capitão da Seleção Argentina.

Composta por diversas instalações temáticas, projetadas para levar os visitantes a uma viagem pela brilhante carreira de Messi, a exposição combina tecnologia de ponta como projeções em 360 graus e realidade aumentada para oferecer uma experiência única no mundo do futebol.