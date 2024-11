Seleção Brasileira encerra preparação para enfrentar o Uruguai; veja escalação

O elenco da Seleção Brasileira encerrou a preparação para enfrentar o Uruguai, pela 12ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas, na tarde desta segunda-feira. Os jogadores treinaram na Arena Fonte Nova, palco da partida conta a Celeste.

Em relação ao time que empatou com a Venezuela, a única mudança é a entrada do lateral direito Danilo na vaga do suspenso Vanderson. O lateral esquerdo Guilherme Arana, que teve problema no tornozelo antes do duelo da última rodada, acabou cortado, e Alex Telles foi convocado para seu lugar.

Assim, o Brasil que vai enfrentar o Uruguai tem: Ederson, Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Abner; Bruno Guimarães, Gerson e Raphinha; Savinho, Vinicius Júnior e Igor Jesus.