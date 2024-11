Já classificada, Espanha vence Suíça na Liga das Nações e termina fase de grupos invicta

Nesta segunda-feira, em confronto válido pela sexta rodada da fase de grupos da Liga das Nações, a já classificada Espanha recebeu a Suíça no Estádio Heliodoro Rodríguez López, venceu por 3 a 2 e concluiu a primeira fase de forma invicta. Yeremi Pino, Bryan Gil e Zaragoza balançaram as redes para a equipe da casa, enquanto Joel Monteiro e Zeqiri marcaram para os visitantes.

Com o triunfo, a Espanha chegou aos 16 pontos, na liderança do Grupo 4 da Liga A, e ainda não perdeu na competição. Até o momento, das seis partidas disputadas na primeira fase do torneio continental, os espanhóis venceram cinco e empataram uma. Do outro lado, com a derrota, a Suíça permaneceu com apenas dois somados, na lanterna da chave, e está eliminada.

Tanto Espanha quanto Suíça ainda não possuem próximos duelos previstos. O sorteio das quartas de final da Liga das Nações será realizado na próxima sexta.