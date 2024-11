Santos perde do CRB na Vila e estraga festa do título da Série B

A festa do título da Série B do Campeonato Brasileiro não foi como o Santos gostaria. Atuando na Vila Viva Sorte, o Peixe perdeu por 2 a 0 para o CRB, pela 37ª rodada do torneio. Labandeira e Kleiton marcaram os gols. Após o apito final, os mandantes foram vaiados por torcedores.

Com o revés, o Alvinegro Praiano se manteve com 68 pontos, na liderança. A equipe entrou em campo já campeã, já que Novorizontino e Mirassol tropeçaram. O time alagoano, por sua vez, subiu para 14º, com 42, e se livrou do rebaixamento.

Os clubes voltam a campo no próximo domingo, para a última rodada da Série B, às 18h30 (de Brasília). O Santos encara o Sport, na Ilha do Retiro, em Recife (PE). O CRB recebe o Operário-PR.