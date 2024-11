Em duelo de rebaixados, Guarani é superado pelo Brusque na Série B

Neste domingo, em confronto válido pela 37ª e penúltima rodada da Série B, o Guarani visitou o Brusque no Estádio Augusto Bauer e perdeu por 2 a 1. Rodolfo Potiguar e Diego Mathias balançaram as redes para a equipe da casa, enquanto Léo Porfírio descontou para os visitantes.

Com o revés, o Guarani permaneceu com 32 pontos, na lanterna da competição (20º). Já o Brusque, com o triunfo, chegou aos 36 somados, na 19ª posição da tabela. Vale ressaltar que ambas as equipes já estão matematicamente rebaixadas para a Série C.

Pela última rodada, o Guarani volta aos gramados no próximo domingo, às 18h30 (de Brasília) quando recebe o Ceará, no Brinco de Ouro da Princesa. Ao mesmo tempo, o Brusque visita o América-MG, no Independência.