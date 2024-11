Sport goleia Ponte Preta e dorme na zona de acesso para a Série A

O Sport goleou a Ponte Preta neste sábado por 4 a 0, no Moisés Lucarelli, em Campinas, pela penúltima e 37ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O lateral direito Luiz Felipe foi expulso ainda no primeiro tempo, quando o jogo estava 1 a 0 e complicou o jogo para os mandantes.

Com o resultado, o Sport subiu para a quarta colocação, com 63 pontos, e torce contra o Ceará para continuar na zona de acesso para a Série A. O time cearense joga nesta segunda-feira, contra o América-MG. Já a Ponte Preta se complicou na parte debaixo da tabela, ocupando a 17ª colocação, com 37 pontos, e pode ser rebaixada ainda nesta rodada em caso de empate ou vitória da Chapecoense e triunfo do CRB, que ainda não entraram em campo.

As equipes voltam a campo no próximo dia 24, um domingo, às 18h30 (de Brasília), para disputarem a última rodada da Série B. O Sport recebe o Santos. Enquanto o Vila Nova visita o Avaí.