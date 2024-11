Fora por lesão, Luisa Stefani prestigia Brasil e vira torcedora na Billie Jean King Cup

A torcida do Brasil na Billie Jean King Cup contou com uma figura especial. Neste sábado, a tenista Luísa Stefani marcou presença no Ginásio do Ibirapuera para prestigiar a equipe brasileira no confronto diante da Argentina, válido pelos playoffs da competição.

Luísa Stefani não foi chamada para integrar o time brasileiro na Billie Jean King Cup em função de uma lesão no joelho. A atleta, porém, esteve à beira da quadra para assistir os jogos deste sábado.

"Ontem eu também estava torcendo, não consegui vir presencialmente, mas estou animadona. Ontem foi pegado, então hoje não espero nada menos (do que isso). Uma guerra, mas espero que hoje seja mais tranquilo para a gente, que as meninas consigam performar mais tranquilas e botar para quebrar para terminar em dois", declarou Stefani.