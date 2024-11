Bruno Henrique é punido e desfalca o Flamengo no duelo contra o Cuiabá pelo Brasileirão

Preparação para a 34ª rodada do @Brasileirao iniciada!

Com isso, Filipe Luís terá mais um desfalque para o confronto. Além de Bruno Henrique, o treinador dificilmente contará com os jogadores que estão com suas respectivas seleções nas Eliminatórias Sul-Americanas.

O comandante, por outro lado, pode ter o retorno do atacante Gabigol, jogador com saída do Flamengo já acertada e afastado pela diretoria do último confronto.