Grêmio anuncia saída de auxiliar de Renato Gaúcho

Renato ainda conta com dois auxiliares. Um deles é Marcelo Salles, que comandou a equipe recentemente no Brasileirão quando o treinador estava suspenso. O outro é Jaime Freitas.

Alexandre Mendes, que ainda possui vínculo com o clube, permanece afastado da função desde que foi acusado de violência domiciliar contra a ex-mulher.

O Grêmio volta a campo nesta quarta-feira, às 19 horas (de Brasília), quando recebe o Juventude, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Maracanã. O Tricolor ocupa a 12ª posição, com 39 pontos, enquanto o time de Caxias do Sul é o 16º colocado, com 37.