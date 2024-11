Estádio da Ressacada, do Avaí, completa 41 anos; confira curiosidades e momentos marcantes

Nesta sexta-feira, o Estádio Aderbal Ramos da Silva, popularmente conhecido como Estádio da Ressacada, completa 41 anos. Casa do Avaí, o local é recheado de confrontos marcantes, incluindo três partidas da Seleção Brasileira, títulos históricos, recordes de invencibilidade e, claro, muita importância fora dos gramados.

Inaugurado em 15 de novembro de 1983, o estádio tem sido a grande fortaleza do Leão da Ilha ao longo de diversas competições. Nas nove finais de campeonatos oficiais disputadas no local, o Avaí venceu todas. Além disso, o clube catarinense nunca perdeu uma partida internacional na Ressacada (entre amistosos e torneios oficiais), são oito vitórias em oito jogos, com 27 gols marcados e somente sete sofridos.

O estádio também foi palco de jogos e campanhas marcantes do Avaí. Em 2008, o clube catarinense foi o único time das Séries A, B e C do Campeonato Brasileiro a não perder nem um jogo sequer em seus domínios. No ano seguinte, vitórias notáveis contra Flamengo (3 a 0) e Corinthians (3 a 1) em uma jornada histórica que terminou com a sexta posição na tabela do Brasileirão.