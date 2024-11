E a ampliação da Arena? Veja em que pé está uma das promessas de Augusto no Corinthians

Além disso, o dirigente revelou que o Corinthians deve renovar o vínculo com a NFL para 2025. O estádio corintiano, neste ano, foi palco da abertura da temporada na modalidade, entre Philadelphia Eagles e Green Bay Packers.

"Hoje tivemos uma reunião sobre isso. Tudo indica que o contrato com a NFL vai se estender, tomara. É um grande evento para o nosso país e para nossa Arena, mais uma vez ela sendo protagonista para o mundo. É isso que queremos. Estamos tendo algumas dificuldades [para a ampliação], mas estamos buscando recursos para que a gente possa mandar a torcida adversária para a Leste Superior e preencher os espaços vazios. É uma luta. O Corinthians não tem uma situação financeira agradável, mas estamos buscando recursos para que a gente possa ampliar o mais rápido possível", afirmou.

A ideia da cúpula alvinegra é liberar mais seis mil lugares na Neo Química Arena, que atualmente tem capacidade de 48.234 pessoas. Sendo assim, o estádio passaria a comportar cerca de 54 mil torcedores.

A proposta, porém, ainda não saiu do papel. Havia expectativa de que a arena fosse ampliada já no Paulista de 2024, mas isso não ocorreu. Não há, no momento, um prazo estabelecido para que o Corinthians aumenta a capacidade do estádio.