Conselho da Portuguesa aprova proposta de SAF: "Momento histórico"

Nesta quinta-feira, o Conselho Deliberativo da Portuguesa aprovou a proposta de constituição da Sociedade Anônima do Futebol (SAF). O projeto foi apresentado pelo consórcio formado pelos grupos XP Investimentos, Tauá Partners e Revee e aceito pelos dirigentes do clube.

"A aprovação representa um passo decisivo no processo de transformação da gestão do futebol do clube. O próximo passo será a votação da proposta na Assembleia Geral de Sócios, que deverá ocorrer nas próximas semanas. A decisão marca um momento histórico para a Portuguesa, que busca um novo modelo de administração visando a sustentabilidade financeira e a competitividade no cenário esportivo nacional", escreveu a Portuguesa, em suas redes sociais.

A SAF propõe um investimento no futebol da Portuguesa, somado a compromissos com dívidas e a reformulação do Canindé para uma arena moderna. Antes da votação do Conselho Dliberativo, Antônio Carlos Castanheira, presidente da Lusa, falou com exclusividade à Gazeta Esportiva, nesta quinta-feira, e comentou os próximos passos do projeto.