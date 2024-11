Equador x Bolívia: confira prováveis escalações e onde assistir às Eliminatórias Sul-Americanas

As Eliminatórias Sul-Americanas seguem para a 11ª rodada. Nesta quinta-feira, o Equador terá pela frente a Bolívia, às 21h (de Brasília), em Quito, no Estádio Monumental Isidro Romero Carbo.

ONDE ASSISTIR: a partida terá transmissão do SporTV.

Os donos da casa estão na zona de classificação para a Copa do Mundo de 2026, que será disputada nos Estados Unidos, Canadá e México. Com 13 pontos, os equatorianos começam a rodada na quinta posição. O Equador poderia estar melhor, mas foi punido pela Fifa com a perda de cinco pontos.