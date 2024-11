Dispensados no Corinthians, Gil e Giuliano dão volta por cima e lideram Santos em acesso

Sob uma nova diretoria, o Santos reformulou o seu elenco no início da temporada. Diversos nomes foram contratados. Entre eles: Gil e Giuliano, uma dupla dispensada no Corinthians ao término de 2023.

Havia a dúvida se ambos poderiam render em alto nível com a camisa alvinegra. Os questionamentos, porém, logo ficaram para trás. Os dois se encaixaram com facilidade no time do técnico Fábio Carille e lideraram o clube no retorno à elite do futebol brasileiro.

Aos 37 anos, Gil encantou o Santos com a sua disposição e disciplina. Hoje, ele é o atleta da equipe com mais jogos na temporada, com 49, todos como titular. O zagueiro ficou de fora de apenas três compromissos. Além disso, marcou um gol.