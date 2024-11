Corinthians volta às atividades após três dias e inicia período de treinos na data Fifa

O elenco do Corinthians se reapresentou na tarde desta quarta-feira, no CT Dr. Joaquim Grava, três dias após vencer o Vitória pelo Campeonato Brasileiro, no Barradão. O grupo deu início ao período de treinos da data Fifa.

O foco agora está nas últimas cinco rodadas do Brasileirão. O próximo compromisso do time é diante do Cruzeiro, na Neo Química Arena, pela 34ª rodada do torneio.

A equipe fez um trabalho de força na academia, seguido por um treino focado em troca de passes com movimentação e tiros de velocidade. No final, a comissão técnica de Ramón Díaz dividiu o plantel em dois para um treino em espaço reduzido.