Sem convocados, Palmeiras se reapresenta e inicia semana de treinos com 'reforços'

O elenco do Palmeiras se reapresentou na Academia de Futebol na manhã desta terça-feira (12) depois de folga tripla e deu início à semana de treinos durante período de data Fifa desfalcado de seus convocados. O Alviverde teve seu último compromisso na sexta-feira (8), quando venceu o Grêmio, por 1 a 0, no Allianz Parque, pela 33ª rodada do Brasileirão.

Os jogadores começaram o dia com ativação muscular no centro de excelência. Na sequência, foram a campo para realizar atividades técnicas em dimensões reduzidas com objetivos específicos pré-determinados pela comissão de Abel Ferreira.

A equipe palmeirense treinou sem o goleiro Weverton (Brasil), o zagueiro Gustavo Gómez (Paraguai), o meio-campista Richard Ríos (Colômbia) e o atacante Estêvão (Brasil), que estão à serviço de suas seleções para disputa de duas rodadas das Eliminatórias Sul-Americanas neste mês de novembro.