Flamengo x Atlético-MG: veja onde assistir e prováveis escalações do jogo do Brasileirão

Campeão da Copa do Brasil, o Rubro-Negro quer a vitória para manter vivo o sonho do título do Brasileirão. Com 58 pontos, a equipe de Filipe Luis caiu para a quinta posição após a vitória do Internacional sobre o Fluminense, na abertura da rodada. Com os três pontos, o Flamengo reassume o quarto lugar e reduz para sete pontos a diferença para o líder Botafogo.

Com 41 pontos e um jogo a menos, o Atlético-MG aparece na 11ª posição na tabela. Para a equipe mineira, o foco no restante da temporada está na disputa do título da Libertadores, no próximo dia 30 de novembro.