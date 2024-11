Fabinho vê Memphis feliz no Corinthians e dá respaldo a Ramón Díaz: "Tem nos ajudado muito"

A Federação Paulista de Futebol (FPF) realizou, nesta terça-feira, no Salão Nobre do Pacaembu, o sorteio dos grupos do Campeonato Paulista de 2025. Executivo de futebol do Corinthians, Fabinho Soldado compareceu ao evento junto do presidente Augusto Melo e falou sobre o trabalho de Ramón Díaz à frente da equipe.

O dirigente deu respaldo ao treinador e avalia o trabalho como positivo. Ele crê que o argentino tem ajudado o Timão e coloca suas fichas na permanência do comandante para a próxima temporada.

"Eu também vou ser avaliado no final do campeonato. O Ramón e o Emiliano têm nos ajudado muito. É nítido o que está sendo feito, tanto em pontuação como em forma de jogar. Dentro daquilo que o Corinthians tem feito, eles têm feito um bom trabalho. Tenho total confiança para que eles sigam conosco. Eles estão felizes aqui, é um treinador super vitorioso, experiente. Vamos seguir com esse trabalho, focados para terminar esse ano muito forte", disse Fabinho.