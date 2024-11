Equipe brasileira faz primeiro treino para confronto com a Argentina pela Billie Jean King Cup

O Time Brasil BRB treinou, nesta terça-feira, pela primeira vez no Ginásio do Ibirapuera, palco do confronto contra a Argentina pelos Playoffs da Billie Jean King Cup by Gainbridge, que acontece nesta sexta-feira e sábado, a partir das 15h e 14h (de Brasília), respectivamente.

O capitão Luiz Peniza falou sobre a entrega da equipe brasileira neste primeiro dia de treinos no Ginásio do Ibirapuera: "A quadra está em condição excelente e todo mundo trabalhando muito para se preparar para o confronto".

O Time Brasil BRB é formado por Bia Haddad Maia, Laura Pigossi, Carol Meligeni, Ingrid Martins e a estreante Luiza Fullana. Gabriela Cé e Ana Candiotto também integram o grupo como sparrings.