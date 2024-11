Carille admite que Santos sentiu peso na Série B, mas valoriza poder de reação do elenco

O treinador ainda aproveitou para enaltecer o poder de reação do elenco e elogiou o trabalho do coordenador Alexandre Gallo.

"Tivemos um pouco de dificuldades na Série B, que foi novidade para muitos aqui. Mas o que mais me dava calma era que quando o time tinha que responder, respondia bem. Oscilamos, mas sempre que precisávamos provar alguma coisa, mesmo com dificuldade, conseguimos o resultado. O Gallo montou esse time praticamente sozinho, participei pouco, mas aprovaria quase todos que ele trouxe. Foi um prazer trabalhar com alguns jogadores, como o Giuliano", comentou.

Carille foi escolhido pela diretoria alvinegra para liderar o projeto de retorno à elite do futebol brasileiro. Ele assinou um contrato válido até o final de 2024, com renovação por mais um ano em caso de acesso, o que se concretizou nesta noite.

Apesar do objetivo alcançado, a permanência do comandante ainda é incerta. Ao longo deste ano, ele vem sofrendo críticas de torcedores, especialmente pelo futebol apresentado pela equipe dentro de campo.

"Ficamos três ou quatro rodadas fora do G4. Internamente, não senti em momento algum que o trabalho seria interrompido. O externo a gente não controla. O interno está controlado até agora. Não ficamos longe do G4 em momento algum, só em três ou quatro rodadas. Não (não pensou em sair do Santos)", finalizou Carille.