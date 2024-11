Campinas perde a invencibilidade na Superliga masculina de vôlei

O Vôlei Renata Campinas perdeu a primeira na Superliga Masculina de vôlei. A equipe do interior paulista foi superada na noite desta segunda-feira pelo Praia Clube por 3 sets a 1, parciais de 25-20, 27-25, 22-25 e 26-24, no Ginásio do Taquaral, pela quarta rodada da competição nacional.

O Campinas fez uma partida com alto volume no ataque, mas não conseguiu superar a força adversária na virada de bola, especialmente, nos dois primeiros sets, que foram equilibrados até a reta decisiva. Os campineiros ainda tropeçaram nos próprios erros - foram 30 no total.