Pouco utilizado com Coudet, Bernabei vira pilar para recuperação do Inter no Brasileirão

Contratado em março de 2024 pelo Internacional, o lateral-esquerdo Bernabei deve parte de sua boa fase ao técnico Roger Machado. Com apenas um jogo disputado com Eduardo Coudet como técnico, o argentino foi titular nas últimas 19 partidas do Colorado no Brasileirão.

Desde sua estreia na competição, contra o Bahia, Bernabei é o lateral com mais gols (3), assistências (4), passes decisivos (33) e cruzamentos certos (24). Pelo lado defensivo, é o atleta da posição com mais bolas recuperadas (104), desarmes (47), interceptações (42) e duelos ganhos (111). Os números são do Sofascore.