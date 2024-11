Oscilação de Felipe Anderson no ataque pode fazer Dudu ganhar mais espaço no Palmeiras

Felipe Anderson, que conquistou a titularidade de forma rápida, vê agora sua vaga ameaçada. Desde sua chegada, o meia-atacante disputou 19 partidas, sendo 14 como titular, com dois gols marcados e duas assistências. Na Lazio, o jogador tinha costume de atuar pela ponta direita, posição que Estêvão como titular indiscutível, com isso, viu Abel Ferreira escalá-lo pela esquerda.

Nesta posição, além de Dudu, Mauricio também surge como sombra para ganhar espaço. O ex-Internacional, por sua vez, também pode ajudar o time atuando como meia, posição que chegou a ocupar em um período que Raphael Veiga oscilou. O camisa 23 voltou a ser titular e bem na época, Mauricio sofreu um problema no joelho direito.

E, antes da lesão, Dudu era o titular absoluto pelo lado esquerdo do campo. O atleta de 32 anos, porém, sofreu grave lesão no joelho direito, em agosto do ano passado e precisou ficar longo período fora. Ele voltou a ser relacionado em junho, mas ainda não conseguiu ganhar uma boa sequência. Contudo, suas últimas aparições foram animadoras.

Dudu teve sua última chance como titular no empate por 1 a 1 com o Internacional, em duelo da 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ao todo, neste ano, ele disputou 15 jogos, três como titular e não participou de nenhum gol. Apesar disso, o camisa 7 chegou a ter um status decisivo na vitória por 2 a 1 sobre o Atlético-MG, ao sofrer o pênalti que deu a Veiga chance de marcar o gol do triunfo.

Com expectativa de recuperar espaço nos onze iniciais, Dudu fica à disposição de Abel Ferreira para o duelo desta sexta-feira, contra o Grêmio. A bola rola às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo (SP).