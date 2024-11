Osasco São Cristóvão Saúde encara o Fluminense em busca da reabilitação na Superliga

Com nove pontos, Osasco soma três vitórias e um resultado negativo, retrospecto que garante a vice-liderança da Superliga, atrás somente do Dentil Praia Clube, que tem uma partida a mais. O Fluminense, por outro lado, tem dois resultados positivos e uma derrota. Com uma partida a menos na tabela, ocupa a sexta posição, com seis pontos ganhos.

"O Fluminense sempre é um time perigoso. Não podemos dar bobeira em nenhum momento. Precisamos sacar bem e manter nosso volume de jogo defensivo para criar as chances de contra-ataque. Mas estamos confiantes de que conseguiremos deixar os erros do jogo passado para trás e apresentar o voleibol de alto nível neste sábado, para fazer a alegria do nosso torcedor", completa Tiffany.