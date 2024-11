Flamengo é o time da Série A com mais vitórias desde a chegada de Filipe Luís

O Flamengo venceu o Cruzeiro, na noite desta quarta-feira, por 1 a 0, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Arena Independência. Com cinco vitórias sob o comando de Filipe Luís, o Rubro-negro é o clube da Série A com mais vitórias desde a chegada do treinador.

Ao todo, o Flamengo já disputou oito jogos com Filipe Luís à beira do campo. Foram cinco vitórias, dois empates e apenas uma derrota. Nesse período, segundo dados do Sofascore, o Rubro-negro é o clube da Série A com mais pontos conquistados (17), mais chances decisivas criadas (22) e mais finalizações no gol adversário (39).

Além disso, a equipe carioca é a primeira em jogos sem sofrer gols (4), em posses ganhas do ataque (46) e em ações na área adversária (199).