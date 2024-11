Com Balotelli em campo, Genoa empata em casa contra o Como pelo Italiano

Com Balotelli em campo, o Genoa empatou contra o Como por 1 a 1, pela 12ª rodada do Campeonato Italiano, nesta quinta-feira, no Estádio Luigi Ferraris. Lucas da Cunha marcou para a equipe visitante e Vogliacco deixou tudo igual.

Com o resultado, o Genoa segue na 15ª posição na tabela, com dez pontos. Já o Como está logo à frente, no 14º lugar, também com dez pontos.

Pela próxima rodada do Campeonato Italiano, o Genoa volta a campo no domingo diante do Cagliari, no Estádio Luigi Ferraris. Já o Como encara a Fiorentina no mesmo dia, às 11h, no Giuseppe Sinigaglia.