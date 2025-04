Juventude vira sobre o Ceará e mantém os 100% de aproveitamento dentro do Alfredo Jaconi

O Juventude confirmou a sua força quando atua em casa, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, ao vencer o Ceará por 2 a 1, de virada, neste sábado, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Esta foi a segunda vitória o time jaconero, que na estreia tinha feito 2 a 0 em cima do Vitória.

Com seis pontos, o time gaúcho assume, de forma provisória, a liderança, deixando o Ceará com quatro pontos. No equilibrado confronto entre eles, em 13 jogos são cinco vitórias do Juventude, quatro do Ceará e quatro empates.

O primeiro tempo começou com o Juventude mais intenso, tentando chegar ao ataque na base da velocidade. O Ceará pareceu muito recuado, lento na saída de bola e quase não conseguindo atacar.