Figueirense empata com a Ponte Preta em estreia pela Série C do Brasileirão

Ambos os clubes voltam a campo no próximo fim de semana, pela segunda rodada da Série C. A Ponte enfrenta o Retrô no Moisés Lucarelli, às 16h (de Brasília), no sábado. Já o Figueirense encara o Tombense no Estádio Antônio Guimarães de Almeida, às 16h do próximo domingo.

Os gols do jogo

Em cobrança de falta do lateral Tosca, pelo lado direito, aos 19 minutos do segundo tempo, a bola foi cruzada na área em direção à segunda trave. O atacante Marlyson subiu sozinho e testou firme para inaugurar o marcador.