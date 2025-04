Coritiba vence Chapecoense e continua com 100% de aproveitamento na Série B

O Coritiba tentou equilibrar a partida aos poucos, mas foi a Chapecoense que seguiu tendo mais chances. Aos 23, Mário Sérgio desviou de cabeça e o goleiro Pedro Rangel fez a defesa, mas a bola ainda bateu na trave antes de sair.

Na volta do intervalo, tudo mudou. E, logo aos dois minutos, o Coritiba conseguiu abrir o placar. Nicolas tabelou com Josué, que devolveu de calcanhar, e ficou cara a cara com o goleiro para marcar um golaço. O tento deu ânimo ao time visitante, que não demorou para ampliar. Aos 13, Josué cobrou escanteio e Alex Silva tentou cabecear, mas a bola passou por ele e acabou resvalando no zagueiro João Silveira que fez contra.

Nos minutos finais, a Chapecoense foi para o abafa e conseguiu descontar. Aos 32 minutos, Marcinho levantou na área e Mário Sérgio se antecipou à marcação, para desviar para o gol. Depois até tentou o empate, mas o Coritiba se defendeu bem e segurou a vitória.

Os dois times voltam a campo nesta quarta-feira para a disputa da terceira rodada da Série B. Logo às 20h, a Chapecoense vai até Belém, onde enfrenta o Paysandu, no estádio Mangueirão. Mais tarde, às 21h, o Coritiba recebe o Novorizontino, no estádio Couto Pereira.