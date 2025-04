Fora de casa, Coritiba ganha da Chapecoense e mantém 100% de aproveitamento na Série B

Neste sábado, o Coritiba venceu a Chapecoense por 2 a 1, na Arena Condá, pela terceira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Nicolas Careca e Alex Silva marcaram para os visitantes, enquanto Mário Sérgio Pereira descontou para os donos da casa.

Desta maneira, o Coxa Branca chegou aos seis pontos nas primeiras duas partidas da Série B e assumiu, provisoriamente, a vice-liderança da competição. Por sua vez, ainda sem pontuar, a Chapecoense amarga a lanterna da Segunda Divisão.

Pela terceira rodada da Série B do Brasileirão, o Coritiba recebe, no Couto Pereira, o Novorizontino. A bola rola a partir das 21h (de Brasília) da próxima quarta-feira (16). Já a Chapecoense, no mesmo dia, mas às 20h, visita o Paysandu, no Mangueirão.