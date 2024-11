Carrillo revela áudio de Ramón antes de receber oferta do Corinthians

O meio-campista André Carrillo tem ganhado cada vez mais espaço no Corinthians. O jogador, contratado pelo clube no início de setembro, já ganhou chances entre os titulares e teve Ramón Díaz como trunfo para vir ao Timão.

O peruano trabalhou com o treinador no Al-Hilal, da Arábia Saudita. Ele disse que o argentino o mandou mensagem pedindo sua vinda ao clube do Parque São Jorge antes mesmo de surgir a oportunidade de chegar ao Corinthians. Carrillo afirmou que topou jogar no time logo na primeira oferta apresentada pelo executivo Fabinho Soldado.

"Ramón me mandou um áudio brincando, dizendo que precisava de mim aqui. Eu não imaginava que ia sair da Arábia. Eu estava bem, minha família estava bem lá. Mas chegou um momento que precisavam se desfazer de jogadores estrangeiros e tive de sair. Quando acertei a saída, o Emiliano me disse que o Fabinho [Soldado] iria falar comigo. O Fabinho me ligou e me mandou a oferta. Na primeira oferta que mandaram, eu aceitei e disse que estava pronto. Não queria discutir, as outras possibilidades que havia no mercado não me agradavam. Aqui, quando chegaram, eu falei: 'bora'. Não pedi nenhum real a mais", disse o atleta em entrevista à ESPN.