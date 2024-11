Assassinato de 'irmão' de corintiano da cabeça de porco segue sem desfecho

Cicatriz não é parente de Dime. Apesar de ter se referido ao jovem morto como "familiar", ele era considerado um "irmão de coração". A família diz que Dime era conhecido entre pessoas próximas como um "irmão mais novo" e amigos deram muito apoio após o assassinato.

Felipe Augusto Oliveira, conhecido como Dime, torcedor do Corinthians morto em 2015 Imagem: Reprodução/Facebook

A SSP (Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo) afirmou ao UOL que o inquérito policial do assassinato de Dime prossegue e que aguarda o reconhecimento de dois suspeitos. O caso agora está sob responsabilidade da Drade. O UOL apurou que a polícia pediu documentos antigos sobre o caso e que disse à família que as investigações nunca pararam.