Marcos Braz revela Bruno Henrique "tranquilo" após acusação de manipulação de resultados

O atacante Bruno Henrique, do Flamengo, é alvo de uma operação da Polícia Federal que investiga a manipulação de resultados no futebol. Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Flamengo, afirmou que conversou com o jogador, que segue trabalhando normalmente.

"Nós tínhamos uma programação do treino hoje de manhã, pós-treino, a viagem para Minas Gerais. Quando ele (Bruno Henrique) chega no CT, eu converso com ele pessoalmente com mais uma pessoa e a gente pergunta em relação de como é que ele estaria, porque ele está no jogo de amanhã. Conversei com Filipe Luís algumas coisa antes da nossa conversa com ele e ele treinou normalmente e seguiu suas atividades como nós aqui, indo para o jogo", começou Marcos Braz.

"Ele a todo momento estava muito tranquilo, dizendo que não teria absolutamente nada com isso e que também teria o maior interesse do mundo de entender o que aconteceu. E, claro, estará pronto para a justiça para qualquer situação que ele terá que dar explicações daqui para frente", concluiu o vice-presidente de futebol do Flamengo.