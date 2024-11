Barcelona estuda oferecer Vitor Roque ao Sporting em negócio por Gyokeres

Destaque do Sporting, o sueco Viktor Gyokeres entrou na mira do Barcelona, que estaria disposto a oferecer o brasileiro Vitor Roque para fechar negócio com o clube português, segundo o jornal catalão El Nacional.

Apesar da boa temporada de Robert Lewandowski, com 17 gols em 15 jogos, sendo o artilheiro do Campeonato Espanhol, o Barcelona já estuda possibilidades para substituir o polonês e vê Gyokeres como uma boa opção.

Nesta temporada, o centroavante sueco tem 20 gols e quatro assistências em 16 jogos.