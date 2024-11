Árbitro registra cabeça de porco arremessada no gramado, e Corinthians pode ser punido; confira

Veja as observações de Wilton Pereira Sampaio na súmula:

"Informo que aos 28 (vinte e oito) minutos do 1° (primeiro) tempo de jogo, quando a partida se encontrava paralisada, para a cobrança de um tiro de canto a favor da equipe do Palmeiras, foi arremessado uma cabeça de animal (porco) em direção ao campo de jogo, caindo sobre a linha de meta, logo retirada com um chute pelo atleta de número 9 do Corinthians, o Sr. Yuri Alberto. Informo ainda que esse objeto veio da torcida da equipe mandante que se encontrava atrás da meta defendida pela mesma, em ato contínuo também foram arremessados um copo de plástico contendo líquido e um isqueiro, vindos do mesmo local citado acima em direção ao atleta da equipe do Palmeiras, de número 23 (vinte e três), Raphael Veiga, que estava posicionado para reiniciar a partida através de um tiro de canto. Cabe ressaltar que ambos os objetos não entraram no campo de jogo e não atingiram o referido atleta.

Após o término da partida, fui informado pelo delegado da partida, o Sr. Carlos Eduardo R. Guimarães , que aos 42 (quarenta e dois) minutos do 1° (primeiro) tempo de jogo, foram arremessados copos de plástico contendo líquidos vindos da torcida da equipe mandante em direção aos atletas da equipe do se palmeiras que estavam posicionados no local destinado ao aquecimento dos mesmos. Cabe ressaltar que os objetos não atingiram os atletas.

Informo ainda que o mesmo delegado da partida me informou após o término da partida que aos 43 (quarenta e três) minutos do segundo tempo foi arremessada uma bola pequena de plástico, vinda da torcida da equipe mandante, em direção ao treinador da equipe do Palmeiras, o Sr. Abel Ferreira. Digo também que o objeto não atingiu o referido treinador."