Neymar tranquiliza fãs após nova lesão: "É normal, tenho que ter cuidado"

Preocupado com o estado do craque brasileiro e de como será o retorno do camisa 10 aos gramados, Jorge Jesus, técnico do Al-Hilal, admitiu que o processo para recuperar a forma ideal será complicado e adiantou que Neymar deve ficar longe dos campos por duas semanas.

"O Neymar não é um caso fácil. Isto só prova aquilo que eu pensava quando tomei a decisão de não inscrevê-lo na liga (saudita), porque sabia que não vai ser fácil para ele. Tecnicamente, o joelho está curado, mas vai ter problemas musculares como teve hoje", disse o técnico após a vitória do Al-Hilal por 3 a 0.

Devido ao longo período de sua recuperação, Neymar não foi inscrito no Campeonato Saudita pelo Al-Hilal, podendo realizar partidas pela competição apenas a partir de janeiro de 2025. Até lá, o brasileiro só poderá disputar jogos da Liga dos Campeões da Ásia. Sendo assim, a depender da gravidade de sua lesão muscular, Neymar poderá estar em campo apenas no dia 26 de novembro, em confronto contra o Al-Sadd, pelo torneio continental.