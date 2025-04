Díaz festeja atuação do Corinthians, mas detona calendário e mira reabilitação na Sul-Americana

"Não é fácil. É muito difícil. Não vamos ter tempo de treinar, já teremos uma longa viagem e os atletas têm de render. Por isso precisamos de um elenco forte para conseguir superar essas dificuldades que surgem", afirmou.

O bom resultado obtido em casa trouxe o questionamento se o Brasileiro seria prioridade. Emiliano Díaz, filho do treinador e seu auxiliar, falou sobre o assunto. "Temos de competir, ter os pés no chão e não dar mole no Brasileirão. É um grande torneio e não queremos mais passar o que vivemos no ano passado (quando o time ficou ameaçado de ser rebaixado)", afirmou.

Em noite de brilho dos atacantes Yuri Alberto e Memphis Depay, Ramón Díaz mostrou satisfação com o entendimento da dupla, mas destacou também os atletas coadjuvantes. "São dois grandes jogadores que estão vivendo um grande momento. Mas temos outros que também são importantes como o Romero e o Talles Magno. Isso é muito bom", comentou.