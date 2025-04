Sada Cruzeiro vence o Guarulhos e abre vantagem nas quartas de final da Superliga masculina

O Sada Cruzeiro contou com a energia de sua torcida, que lotou o Riachão no início da noite deste sábado, e venceu o Guarulhos por 3 sets a 0 em casa. No duelo que abriu a série melhor de três das quartas de final da Superliga masculina de 2024/25, os cruzeirenses comandaram as ações e abriram os playoffs com vantagem, com parciais de 29/27, 25/21 e 25/22.

No próximo sábado, dia 12, às 18h (de Brasília), o confronto entre os times será em Guarulhos, no Ginásio Ponte Grande. Se vencer, a Raposa garante uma vaga nas semifinais. Caso a série precise de um terceiro jogo, a decisão ocorrerá no dia 16/04, quarta-feira, novamente no Riachão.