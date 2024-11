Edu Gaspar deixa cargo de diretor esportivo do Arsenal

"Respeitamos a decisão de Edu e agradecemos a ele por sua imensa contribuição e dedicação para levar o clube adiante. Todos no clube desejam o melhor a ele. Todos gostamos muito dele e da energia positiva que ele traz para tudo e todos", disse.

"Mudança e evolução fazem parte do nosso clube. Continuamos focados em nossa estratégia e em ganhar grandes troféus. Nosso plano de sucessão refletirá essa ambição contínua", completou.

Durante seu período no Arsenal, o dirigente foi um grande aliado do técnico Mikel Arteta e peça importante na contratação de alguns jogadores fundamentais da equipe da Premier League, como Declan Rice e Martin Odegaard.

Ainda não foram revelados os motivos exatos da saída de Edu Gaspar. Entretanto, segundo o jornalista Fabrizio Romano, Evangelos Marinakis, proprietário de clubes como Nottingham Forest e Olympiakos, estaria interessado nos serviços do dirigente.

Após trabalhar no Corinthians e na Seleção Brasileira com o técnico Tite, Edu Gaspar assumiu o cargo de diretor esportivo do Arsenal em 2019. O brasileiro foi crucial no projeto vencedor do clube nos últimos anos, contratando promessas que se tornaram uma realidade no futebol inglês, como Gabriel Martinelli, Gabriel Magalhães e William Saliba.

Antes, Edu Gaspar já havia uma ligação com o Arsenal, onde atuou como jogador por quatro anos, de 2001 a 2005, sendo comandado pelo lendário técnico Arsène Wenger.