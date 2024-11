Vitória do Ceará adia acesso do Santos à Série A do Campeonato Brasileiro

Ainda não será na 35ª rodada que o Santos irá comemorar, de forma oficial, o acesso à Série A do Brasileiro. O Ceará ganhou do Avaí neste domingo, por 2 a 0, pela Série B, e adiou a classificação do Peixe à Primeira Divisão.

O time paulista venceu o Vila Nova por 3 a 0 no último sábado, na Vila Viva Sorte, e dependia de um tropeço do Vovô para garantir matematicamente o retorno à elite do futebol nacional. Porém, o triunfo da equipe cearense frustrou os santistas.

O Peixe é o líder da Série B do Campeonato Brasileiro, com 65 pontos conquistados. Com o triunfo, o Ceará, que está no quinto lugar, soma 57. Desta forma, o Santos ainda pode ser ultrapassado e deixar o G4 nas três rodadas finais.