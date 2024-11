São Paulo foca em trabalho tático durante preparação para jogo contra o Bahia pelo Brasileiro

Neste domingo, o elenco do São Paulo se apresentou no CT da Barra Funda e continuou a preparação para o duelo contra o Bahia, válido pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Pós-aquecimento, Luis Zubeldía e sua comissão técnica comandaram as atividades em dois distintos campos. Em um deles, um grupo de atletas fez trabalho tático de 11 contra 11. Enquanto isso, no segundo gramado, outro grupo fez jogo em espaço reduzido.

Mais tarde, alguns jogadores do elenco Tricolor repetiram treino de finalização. Antes de embarcar no período da tarde para o Nordeste, o São Paulo ainda vai treinar novamente na manhã desta segunda-feira.