Lautaro Martínez decide, Inter de Milão bate Venezia e cola na liderança do Italiano

Um minuto depois, Thuram desperdiçou uma grande chance de fazer o 2 a 0. Dimarco cruzou rasteiro e a zaga do Venezia falhou no corte. O francês ficou sozinho na grande área e chutou rasteiro, mas em cima do goleiro Stankovic.

Com 34 minutos, a Inter de Milão criou nova chance de perigo. Mkhitaryan cruzou para a segunda trave e Thuram subiu de cabeça, mas Stankovic fez grande defesa. No rebote, Taremi finalizou, mas a zaga do Venezia desviou. Ainda foi checado um possível pênalti para a Inter no desvio, mas nada foi marcado. Foi assim que a Inter de Milão bateu o Venezia e colou na liderança do Italiano.

No último lance da partida, o Venezia ainda deixou tudo igual. Após cruzamento para dentro da área. Sverko subiu mais alto que a zaga da Inter e cabeceou para o fundo das redes. O gol, porém, foi anulado pelo VAR após a revisão indicar um toque no braço do jogador no toque para o gol.

Confira os demais resultados do Campeonato Italiano deste domingo:

Napoli 0 x 3 Atalanta



Torino 0 x 1 Fiorentina