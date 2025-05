João Fonseca, Bia Haddad e Thiago Wild conhecem data e horários de estreias no Masters de Roma

Caso supere Fabian Marozsan, João Fonseca irá reencontrar o russo Andrey Rublev na sequência do torneio. O russo, 16º cabeça de chave em Roma, está de "bye" na primeira rodada. João Fonseca e Andrey Rublev se enfrentaram na estreia do Aberto da Austrália dessa temporada. O tenista brasileiro, com uma grande atuação, venceu por 3 sets a 0, obtendo o primeiro triunfo da carreira em um Grand Slam.

Outro brasileiro que entra em quadra em Roma nesta quinta-feira é Thiago Wild. O tenista encara o português Nuno Borges, número 40 do mundo, por volta das 10 horas (de Brasília), na quadra 1. Wild, que passou pelo qualifying em Roma, jogará a chave principal de um torneio de nível Masters 1000 pela nona vez. No total, ele soma nove vitórias e oito derrotas.

Na chave feminina, Bia Haddad Maia, número 22 da WTA, também estreia nesta quinta-feira. Ela encara a tcheca Marie Bouzkova, 53ª colocada do ranking, que bateu na rodada inicial do torneio italiano a egípcia Mayar Sherif, 64ª, com as parciais de 6-2 e 7-5. O duelo da brasileira deve começar por volta das 14 horas (de Brasília), na quadra 14. O Masters 1000 de Roma tem transmissão da ESPN e do Disney+.